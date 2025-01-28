СМИ: студенты больше не стремятся к мгновенному карьерному успеху

В социологическом исследовании приняли участие свыше 8000 студентов из 40 ведущих вузов страны, представляющих различные направления обучения и курсы. Ключевым критерием при выборе работы, как и год назад, остался конкурентный уровень заработной платы: если в прошлом году этот аспект был главным для 52% участников опроса, то в этом году его важность отметили уже 77%.
На второе место по значимости впервые за последние пять лет вышла стабильность и надежность работодателя: этот фактор отметили 50% респондентов против 34% в прошлом году. При этом стабильность оказалась для молодежи даже более значимым фактором, чем баланс между работой и личной жизнью, за который высказались 43% опрошенных.
Меньшую важность студенты теперь придают возможности получения ценного профессионального опыта на конкретной позиции: если год назад этот аспект считали значимым 35% опрошенных, то в текущем году — только 27%. Еще меньшее внимание стали уделять перспективам быстрого карьерного роста, который опустился на последние места в рейтинге: год назад его важность отметили 21%, сейчас же — всего 17% опрошенных.
Эксперты и представители компаний, опрошенные «Ведомостями», отмечают растущий интерес молодежи к высокому уровню заработка. Представитель компании «Сибур» подчеркнул, что современные молодые специалисты все чаще оценивают работу с позиции ее финансовой отдачи, а желание приобретать опыт стоит на втором месте. По словам эксперта, молодежь связывает успех компании с ее способностью обеспечить сотрудникам рост зарплат.
Рост зарплатных ожиданий подтверждают и в ВТБ. Представитель банка рассказал, что для поддержания конкурентоспособного вознаграждения для стажеров требуется регулярный мониторинг рынка труда и пересмотр зарплат.
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