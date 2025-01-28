СМИ: студенты больше не стремятся к мгновенному карьерному успеху

В социологическом исследовании приняли участие свыше 8000 студентов из 40 ведущих вузов страны, представляющих различные направления обучения и курсы. Ключевым критерием при выборе работы, как и год назад, остался конкурентный уровень заработной платы: если в прошлом году этот аспект был главным для 52% участников опроса, то в этом году его важность отметили уже 77%.