США на следующей неделе объявят о новом ИИ-проекте, который превзойдет DeepSeek

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская компания, названия которой он не приводит, на следующей неделе представит новый проект в сфере искусственного интеллекта (ИИ), который превзойдет китайский чат-бот DeepSeek. Об этом в понедельник сообщил пресс-пул Белого дома.
Трамп указал, что не видит ничего плохого в сильных сторонах китайского проекта. «Я думаю, что это может быть хорошо, если это дешевле, оно тоже пойдет нам на пользу», — сказал он.
«Уже на следующей неделе другие люди собираются анонсировать различные решения в области ИИ, которые превзойдут этот [DeepSeek]», — подчеркнул он.
Президент отрицательно ответил на вопрос о том, боится ли он, что США могут потерять свое технологическое лидерство. «Нет, мы будем доминировать. Мы будем доминировать во всем», — резюмировал Трамп.
В понедельник сообщалось о реакции фондовых бирж в мире на успех новой версии китайского чат-бота DeepSeek, который, как утверждается, оказался эффективнее американского ChatGPT компании OpenAI, доступен бесплатно и работает на чипах меньшей мощности, чем у конкурентов. Эти факторы и дешевизна разработки чат-бота заставили СМИ усомниться в целесообразности инвестирования в профильные компании. Речь идет о разработчиках передовых чипов и поставщиках комплектующих для дата-центров и электроэнергии, которая требуется для работы систем с ИИ.
Компания DeepSeek начала выпускать свои продукты на основе технологии искусственного интеллекта в 2023 году, но привлекла внимание общественности после выпуска 20 января новой версии R1. По данным СМИ, китайская компания могла потратить на разработку своего чат-бота на 90% меньше, чем OpenAI.