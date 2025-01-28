США на следующей неделе объявят о новом ИИ-проекте, который превзойдет DeepSeek

В понедельник сообщалось о реакции фондовых бирж в мире на успех новой версии китайского чат-бота DeepSeek, который, как утверждается, оказался эффективнее американского ChatGPT компании OpenAI, доступен бесплатно и работает на чипах меньшей мощности, чем у конкурентов. Эти факторы и дешевизна разработки чат-бота заставили СМИ усомниться в целесообразности инвестирования в профильные компании. Речь идет о разработчиках передовых чипов и поставщиках комплектующих для дата-центров и электроэнергии, которая требуется для работы систем с ИИ.