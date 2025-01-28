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СПб-биржа с 1 февраля начнет проводить торги в субботу и воскресенье

Такое решение приняли по запросу участников.

Источник: СПБ Биржа

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. СПб-биржа с 1 февраля будет проводить торги в субботу и воскресенье с 10:00 мск до 19:00 мск, говорится в сообщении торговой площадки.

«СПБ-биржа будет проводить биржевые торги по субботам и воскресеньям, начиная с 1 февраля 2025 года. Такое решение принято по запросу участников торгов», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что торги в субботу и воскресенье будут проводиться с 10:00 до 19:00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности в указанный период по каждой ценной бумаге.