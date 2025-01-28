Швейцарский банк UBS инициирует масштабное увольнение сотрудников

После слияния с Credit Suisse число сотрудников UBS выросло с 75 тысяч до 120 тысяч человек, причем около 35 тысяч из них работали в Швейцарии к концу 2023 года. В рамках интеграции с Credit Suisse банк был намерен снизить операционные расходы на 5,5 миллиарда долларов. На сегодняшний день с момента завершения сделки группе уже удалось сократить расходы на 7,5 миллиарда долларов. По словам генерального директора UBS Серджио Эрмотти, процесс реструктуризации неизбежно сопровождается значительными сокращениями.