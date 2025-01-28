Швейцарский банк UBS инициирует масштабное увольнение сотрудников

Как пишет агентство, сославшись на осведомленные источники, крупнейшая финансовая группа Швейцарии UBS Group AG начала масштабные сокращения персонала в рамках стратегии по снижению расходов после поглощения в 2023 году своего конкурента — банка Credit Suisse.
По их данным, за последние недели уведомления об увольнении получили уже сотни сотрудников, включая представителей руководящего звена. Агентство напоминает, что ранее UBS объявлял о намерении ликвидировать около 3 тысяч рабочих мест в Швейцарии. При этом, по информации Bloomberg, банк разработал программу поддержки сокращенных сотрудников, которая включает помощь в поиске новой работы и меры социальной поддержки.
После слияния с Credit Suisse число сотрудников UBS выросло с 75 тысяч до 120 тысяч человек, причем около 35 тысяч из них работали в Швейцарии к концу 2023 года. В рамках интеграции с Credit Suisse банк был намерен снизить операционные расходы на 5,5 миллиарда долларов. На сегодняшний день с момента завершения сделки группе уже удалось сократить расходы на 7,5 миллиарда долларов. По словам генерального директора UBS Серджио Эрмотти, процесс реструктуризации неизбежно сопровождается значительными сокращениями.
Напомним, что в 2022 году Credit Suisse понес рекордные убытки за свою 167-летнюю историю, последовавшие за крахом стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management. Тогда чистые потери банка составили 8,5 миллиарда долларов по сравнению с 1,8 миллиарда годом ранее, сводя на нет прибыль предыдущего десятилетия.
В 2023 году руководством UBS было объявлено о полном отказе от использования бренда Credit Suisse к 2025 году после завершения интеграционных процессов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».