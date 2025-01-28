Шольц не исключил использование зарубежной ядерной энергии для производства стали

На вопрос, готов ли он использовать ядерную энергию из Франции для производства водорода, Шольц ответил утвердительно. «Очевидный ответ: да», — констатировал канцлер. Свою точку зрения Шольц обосновал сохранением рабочих мест в германской промышленности. Каждый сталевар прекрасно знает, рассказал Шольц, что если производство стали не будет переведено на климатически нейтральный уровень, рабочие места окажутся под угрозой. «Потребители стали, например, автомобильная промышленность, вскоре выдвинут очень четкие требования к качеству стали и потребуют, чтобы она производилась климатически нейтральным способом», — отметил канцлер. «Тот, кто не сможет этого сделать, будет иметь проблемы», — резюмировал он.