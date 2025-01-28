Шольц не исключил использование зарубежной ядерной энергии для производства стали

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает возможность использования французской ядерной энергии для производства немецкой стали без выбросов углекислого газа.
Предпосылкой, по его словам, является то, что в переходный период все еще недостаточно «зеленого» водорода, производимого с использованием возобновляемых источников энергии. «Мы должны сделать переход прагматичным. Неважно, будет ли “зеленый” водород использоваться с первого дня», — заявил Шольц в интервью газете Saarbr cker Zeitung. «Зеленый» водород рассматривается в качестве основного средства декарбонизации сталелитейной промышленности.
На вопрос, готов ли он использовать ядерную энергию из Франции для производства водорода, Шольц ответил утвердительно. «Очевидный ответ: да», — констатировал канцлер. Свою точку зрения Шольц обосновал сохранением рабочих мест в германской промышленности. Каждый сталевар прекрасно знает, рассказал Шольц, что если производство стали не будет переведено на климатически нейтральный уровень, рабочие места окажутся под угрозой. «Потребители стали, например, автомобильная промышленность, вскоре выдвинут очень четкие требования к качеству стали и потребуют, чтобы она производилась климатически нейтральным способом», — отметил канцлер. «Тот, кто не сможет этого сделать, будет иметь проблемы», — резюмировал он.
Ранее газета Bild сообщила, что Германия импортировала рекордное количество ядерной энергии.
15 апреля 2023 года власти ФРГ отключили от энергосети три последние работавшие АЭС: «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». Решение о постепенном отказе от использования атомных станций было принято в 2011 году при канцлере Ангеле Меркель с учетом последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1».