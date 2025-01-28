РСПП не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ на заседании в феврале

Он напомнил, что сейчас возобновлена работа комиссии под председательством вице-премьера Александра Новака по обеспечению устойчивости российской экономики в условиях санкций. На комиссии проводится анализ наиболее пострадавших отраслей. Сейчас, по его мнению, это строительная отрасль, которая, помимо повышения ключевой ставки, ощутила на себе также влияние сворачивания программы льготной ипотеки. «После апреля, мне кажется, можно начинать смягчать ставку», — добавил глава РСПП.