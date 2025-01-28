РСПП не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ на заседании в феврале

«Мы видим, что экономика с трудом адаптируется к нынешней ставке, нужно какое-то время, чтобы были выработаны механизмы поддержки. Я, честно говоря, ориентируюсь на то, что она не будет повышена», — сказал он.
Он напомнил, что сейчас возобновлена работа комиссии под председательством вице-премьера Александра Новака по обеспечению устойчивости российской экономики в условиях санкций. На комиссии проводится анализ наиболее пострадавших отраслей. Сейчас, по его мнению, это строительная отрасль, которая, помимо повышения ключевой ставки, ощутила на себе также влияние сворачивания программы льготной ипотеки. «После апреля, мне кажется, можно начинать смягчать ставку», — добавил глава РСПП.
В декабре ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По оценкам ЦБ, годовая инфляция в РФ снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.