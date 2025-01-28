Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Северсталь» увеличит инвестиции на поддержку сотрудников на 47%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. «Северсталь» увеличит объем инвестиций в программу благополучия своих сотрудников «Для своих» на 47% — до 8 млрд рублей в 2025 году. Расширены различные инструменты финансовой поддержки, включая ипотеку с возмещением от 50 до 90% от стоимости процентов ипотечного кредита, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Источник: Reuters

«Северсталь» увеличит инвестиции в программу благополучия сотрудников «Для своих» на 47% в 2025 году. По сравнению с 2024 годом сумма финансирования возрастет с 5,7 млрд до 8,4 млрд рублей. Компания продолжит реализацию более 20 направлений программы, среди которых инструменты как финансовой поддержки, так и разноплановой нематериальной мотивации. Многие из них расширятся и усовершенствуются на основе обратной связи от сотрудников", — говорится в сообщении.

Так, в части финансовых инструментов в 2025 году программа компенсации процентов по ипотеке расширится и будет доступна для трех тысяч семей. Компания будет возмещать от 50 до 90% от стоимости процентов ипотечного кредита. По итогам успешного пилотирования в Москве в первом квартале работники всех предприятий компании смогут участвовать в проекте эффективного накопления: они смогут гибко распоряжаться свободными денежными средствами, покупать и продавать облигации «Северстали» в любой момент под эффективную рыночную ставку, сохраняя накопленный процентный доход.

«Мы понимаем, что развитие компании невозможно без регулярного диалога с сотрудниками. Ориентируясь на обратную связь работников, мы постоянно совершенствуем наши программы мотивации и поддержки сотрудников, пополняя их востребованными инструментами. Помимо финансовой поддержки, которая бесспорно считается основополагающей, в компании продолжат действие и программы ДМС, санаторно-курортного лечения, корпоративного спорта, волонтерства, карьерного развития. Также в 2025 году мы планируем дополнительные инструменты поддержки семей наших сотрудников. Все эти аспекты учтены при расширении программы благополучия “Для своих”, — привела пресс-служба слова генерального директора “Северстали” Александра Шевелева.

Треть средств — 2,4 млрд — будет направлена на улучшение социально-бытовых условий сотрудников. В приоритете обновление помещений для работников производств: душевых, санузлов, комнат приема пищи. Продолжится проект «Здоровое питание», сотрудники смогут сами сконструировать свой обед по расширенному полезному меню, компания компенсирует 70% его стоимости.

Наиболее популярный инструмент поддержки — «Гибкие льготы» — станет более персонализированным. Все сотрудники компании со стажем более шести месяцев получают в виртуальный кошелек 20 тыс. рублей, которые можно потратить на специальной платформе на спорт, медицину, здоровье, отдых, образование, страхование, благотворительность.