«Северсталь» увеличит инвестиции на поддержку сотрудников на 47%

Так, в части финансовых инструментов в 2025 году программа компенсации процентов по ипотеке расширится и будет доступна для трех тысяч семей. Компания будет возмещать от 50 до 90% от стоимости процентов ипотечного кредита. По итогам успешного пилотирования в Москве в первом квартале работники всех предприятий компании смогут участвовать в проекте эффективного накопления: они смогут гибко распоряжаться свободными денежными средствами, покупать и продавать облигации «Северстали» в любой момент под эффективную рыночную ставку, сохраняя накопленный процентный доход.