«Северсталь» увеличит инвестиции на поддержку сотрудников на 47%

«Северсталь» увеличит инвестиции в программу благополучия сотрудников «Для своих» на 47% в 2025 году. По сравнению с 2024 годом сумма финансирования возрастет с 5,7 млрд до 8,4 млрд рублей. Компания продолжит реализацию более 20 направлений программы, среди которых инструменты как финансовой поддержки, так и разноплановой нематериальной мотивации. Многие из них расширятся и усовершенствуются на основе обратной связи от сотрудников", — говорится в сообщении.
Так, в части финансовых инструментов в 2025 году программа компенсации процентов по ипотеке расширится и будет доступна для трех тысяч семей. Компания будет возмещать от 50 до 90% от стоимости процентов ипотечного кредита. По итогам успешного пилотирования в Москве в первом квартале работники всех предприятий компании смогут участвовать в проекте эффективного накопления: они смогут гибко распоряжаться свободными денежными средствами, покупать и продавать облигации «Северстали» в любой момент под эффективную рыночную ставку, сохраняя накопленный процентный доход.
«Мы понимаем, что развитие компании невозможно без регулярного диалога с сотрудниками. Ориентируясь на обратную связь работников, мы постоянно совершенствуем наши программы мотивации и поддержки сотрудников, пополняя их востребованными инструментами. Помимо финансовой поддержки, которая бесспорно считается основополагающей, в компании продолжат действие и программы ДМС, санаторно-курортного лечения, корпоративного спорта, волонтерства, карьерного развития. Также в 2025 году мы планируем дополнительные инструменты поддержки семей наших сотрудников. Все эти аспекты учтены при расширении программы благополучия “Для своих”, — привела пресс-служба слова генерального директора “Северстали” Александра Шевелева.
Треть средств — 2,4 млрд — будет направлена на улучшение социально-бытовых условий сотрудников. В приоритете обновление помещений для работников производств: душевых, санузлов, комнат приема пищи. Продолжится проект «Здоровое питание», сотрудники смогут сами сконструировать свой обед по расширенному полезному меню, компания компенсирует 70% его стоимости.
Наиболее популярный инструмент поддержки — «Гибкие льготы» — станет более персонализированным. Все сотрудники компании со стажем более шести месяцев получают в виртуальный кошелек 20 тыс. рублей, которые можно потратить на специальной платформе на спорт, медицину, здоровье, отдых, образование, страхование, благотворительность.