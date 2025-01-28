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Сбер и ДОМ.РФ разместили выпуски ипотечных облигаций

ДОМ.РФ разместил первые выпуски ипотечных облигаций в 2025 году. Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании и кредитами Сбера на покупку 0,8 млн кв. метров жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Отмечается, что эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. Выпуск на 2 млрд рублей структурирован с фиксированной ставкой, на 63,5 млрд — с переменным купоном. Облигации включены в 1-ый уровень котировального списка Мосбиржи.

«Сотрудничество с ДОМ.РФ по секьюритзации ипотечных кредитов носит для Сбера стратегический характер, так как позволяет трансформировать ипотечные активы в надежные торгуемые на бирже ценные бумаги. Это очень важно для улучшения структуры баланса и повышения ликвидности банка. При этом важно, что заемщики продолжают обслуживаться в Сбере на прежних условиях», — приводит пресс-служба слова Тараса Скворцова, старшего вице-президента, руководителя блока «Финансы» Сбербанка.

Как добавили в релизе, с учетом новых выпусков ДОМ.РФ и Сбер реализовали уже 15 сделок ипотечной секьюритизации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».