Сбер и ДОМ.РФ разместили выпуски ипотечных облигаций

Отмечается, что эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. Выпуск на 2 млрд рублей структурирован с фиксированной ставкой, на 63,5 млрд — с переменным купоном. Облигации включены в 1-ый уровень котировального списка Мосбиржи.
«Сотрудничество с ДОМ.РФ по секьюритзации ипотечных кредитов носит для Сбера стратегический характер, так как позволяет трансформировать ипотечные активы в надежные торгуемые на бирже ценные бумаги. Это очень важно для улучшения структуры баланса и повышения ликвидности банка. При этом важно, что заемщики продолжают обслуживаться в Сбере на прежних условиях», — приводит пресс-служба слова Тараса Скворцова, старшего вице-президента, руководителя блока «Финансы» Сбербанка.
Как добавили в релизе, с учетом новых выпусков ДОМ.РФ и Сбер реализовали уже 15 сделок ипотечной секьюритизации.
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