Сбер и ДОМ.РФ разместили выпуски ипотечных облигаций

«Сотрудничество с ДОМ.РФ по секьюритзации ипотечных кредитов носит для Сбера стратегический характер, так как позволяет трансформировать ипотечные активы в надежные торгуемые на бирже ценные бумаги. Это очень важно для улучшения структуры баланса и повышения ликвидности банка. При этом важно, что заемщики продолжают обслуживаться в Сбере на прежних условиях», — приводит пресс-служба слова Тараса Скворцова, старшего вице-президента, руководителя блока «Финансы» Сбербанка.