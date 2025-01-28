Российский рынок акций на открытии основной сессии снижается

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается. Так, индекс Мосбиржи теряет 0,13% и находится на отметке 2 887,49 пункта, индекс РТС — также 0,13%, до 936,48 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.