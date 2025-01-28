Эксперт перечислила самые распространенные схемы мошенников

Эксмерт уточнила, что для обмана граждан повсеместно используются множество схем обмана — от финансовых пирамид под видом инвестпроектов и выдачи кредитов организациями без банковской лицензии, до незаконных микрозаймов.
«Нередко злоумышленники отправляют письма от лица банка, в котором обещают выгодные условия обслуживания и предлагают перейти по ссылке из письма, чтобы получить бонусы. В итоге человек попадает на поддельный сайт банка, который внешне может быть полностью идентичным, но после ввода персональных данных все средства попадают на чужой счет. Доля телефонного мошенничества тоже растет, а к концу 2024 года составила уже 85%. Также недавно стало известно о действии 400 кол-центров с локацией из Украины, которые работают против граждан России, применяя финансовые махинации», — рассказала Кузнецова.
Нередко людям, попавшимся на уловки мошенников, приходится инициировать процедуру банкротства, так как сумма долгов оказывается для них неподъемной. Такие случаи негативно влияют на кредитную историю и ухудшают качество жизни граждан в целом, уточнила Кузнецова.
«Исходя из этого, нельзя быть уверенными, что невыплаченные 600 млрд рублей россиян на самом деле принадлежат им. Значительная часть от этой суммы может расти из количества украденных у граждан денег, которые превратились в долги», — отметила эксперт.
В связи с этим она рекомендовала гражданам самостоятельно заниматься повышением финансовой грамотности, узнавать из авторитетных источников, как защититься от мошенников, как безопасно хранить и преумножать свои деньги.
«Не стоит вступать в разговоры с незнакомцами о финансах и взять себе за правило никогда не говорить никакие цифры по телефону. Например, если вам звонят якобы из банка — убедитесь в этом. Не передавайте собеседнику никаких данных, перейдите в мобильное приложение вашего банка и напишите в чат поддержки, чтобы убедиться, что с вашими счетами все в порядке и они в безопасности», — обратила внимание Кузнецова.
При утрате или краже документов следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Так, паспорт после сообщения станет недействительным, и кредит на него взять не смогут. Даже если злоумышленники успели воспользоваться данными, можно будет оспорить законность таких действий, поскольку на момент подачи ими заявки ваш паспорт уже будет считаться недействительным.
«Если вы получили СМС от банка с кодом подтверждения, но никаких действий для этого не совершали — не ведитесь на провокацию. После этого злоумышленник может позвонить и сообщить, что ваша заявка на кредит одобрена и попросить назвать высланный код. Если вы его назовете, то дадите согласие на перевод средств на чужой счет, а долг будет оформлен на ваше имя», — напомнила специалист.
Также она порекомендовала следить за своей кредитной историей, в которой указывают все действующие и уже закрытые задолженности. Это позволит держать под контролем счета и операции по ним. Запрос можно направить в Бюро кредитных историй через Госуслуги или в банковском приложении. Если обнаружатся кредиты, оформленные без согласия, нужно сразу обратиться в полицию и банк, выдавший заем и получить заверенные копии всех документов, связанных подозрительным кредитом. Они могут понадобиться для дальнейшего обращения в суд.
«Не принимайте звонки от незнакомцев в мессенджерах. Сегодня WhatsApp и Viber активно используют в целях мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников банков, служб доставки, медицинских учреждений и других организаций. Поэтому, даже если звонок кажется вам доверительным, обязательно проверяйте информацию и никогда не сообщайте свои персональные данные. Также вы можете установить специальные приложения, которые помогут идентифицировать мошеннические звонки. Некоторые из них могут автоматически блокировать подозрительные номера или помечать их как потенциально опасные», — подытожила Кузнецова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».