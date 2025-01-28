Эксперт перечислила самые распространенные схемы мошенников

Также она порекомендовала следить за своей кредитной историей, в которой указывают все действующие и уже закрытые задолженности. Это позволит держать под контролем счета и операции по ним. Запрос можно направить в Бюро кредитных историй через Госуслуги или в банковском приложении. Если обнаружатся кредиты, оформленные без согласия, нужно сразу обратиться в полицию и банк, выдавший заем и получить заверенные копии всех документов, связанных подозрительным кредитом. Они могут понадобиться для дальнейшего обращения в суд.