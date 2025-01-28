Росконгресс заявил, что участникам ПМЭФ-2025 уже разослали приглашения

Огнева указала, что сейчас ожидается информация от коллег из МИД РФ о том, «кто и на каком уровне примет участие от той или иной страны». «Ну, а что касается бизнес-участников, то, конечно, все приглашения уже разосланы, делегации собираются, — уточнила она. — И в даты петербургского форума, в июне, мы ожидаем количество гостей не меньшее, чем в прошлом году. Надеемся, что будет участников даже больше».
Руководитель дирекции также отметила, что Росконгресс в этом году планирует продолжить развитие российско-китайского диалога на всех крупных площадках России и не только, в том числе и за рубежом проводится целый ряд крупных форумов в различных регионах.
Ранее сообщалось, что Бахрейн будет почетным гостем ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России. Проходит с 1997 года. На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.