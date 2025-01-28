Пристегните кошельки: в России может появиться потолок цен на авиабилеты

— Конечно, если бы в стране на каждом направлении работало 3−4 независимые компании, то можно было бы немного отпустить ситуацию и рассчитывать на то, что рынок всё сам решит, — отмечает руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев. — Но ограниченность поставок авиатехники, нехватка рабочих рук, рост расходов на обслуживание — всё это делает ситуацию сложной. По многим направлениям конкуренции фактически нет, как и иного способа быстро добраться из одного города в другой. В таком случае возникает соблазн для использования монопольного положения, замечает он.