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Politico: Турция стремится помочь Евросоюзу заменить транзит газа через Украину

Турция пытается возобновить переговоры по энергетическим вопросам с Европейским союзом и стать крупным поставщиком природного газа. Однако предыдущие обсуждения были сорваны из-за напряженности с Кипром, напоминает Politico.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи в воскресенье заявил, что вопрос энергетического сотрудничества займет первое место в повестке Турции на предстоящих торговых переговорах. Это связано с тем, что страны-члены ЕС, такие как Венгрия и Словакия, ищут альтернативы газовым поставкам в связи с окончанием транзитного соглашения, которое позволяло им импортировать российский газ через Украину.

У нас есть «Южный газовый коридор». У нас есть 18 млрд кубометров газа, в основном из Азербайджана. И мы можем легко расширить его, соединив со средиземноморским газом. В этом наша роль. В этом наш потенциал.

Фарук Каймакчи
посол Турции в ЕС

Сейчас против возобновления энергетического диалога выступает Кипр. Предыдущие переговоры по торговле энергоносителями между Турцией и ЕС были приостановлены в 2019 году. Лидеры блока тогда заявили, что «пока» никаких встреч проводиться не будет из-за спора между Анкарой и Кипром по поводу прав на бурение газовых скважин в Средиземном море.

Как пояснил Европейский совет, турецкие компании хотели добывать ископаемое топливо «в территориальных водах Кипра». Однако этому воспротивились Кипр и Греция, которые тоже рассчитывали на разработку прибыльных природных ресурсов, но столкнулись с противодействием со стороны Турции.

Турция, по словам Каймакчи, сейчас является одной из немногих энергетических артерий, а использовать ее или нет — решать ЕС.

Помимо транзита азербайджанского газа и экспорта собственных внутренних запасов, Турция импортирует топливо из России по трубопроводу «Турецкий поток» по дну Черного моря. После окончания соглашения о транзите газа через Украину подводный трубопровод остался единственным маршрутом для поставок российского газа в Европу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно вынашивает планы превратить свою страну в региональный газовый хаб, интегрируя импорт от своих соседей и наращивая добычу в своих прибрежных водах.

«С окончанием украинско-российского соглашения в начале года значение “Турецкого потока” возросло… и позиции Турции усилились», — отмечает Кадри Тастан, немецкий аналитик по нефтегазовому сектору.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».