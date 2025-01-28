Опрос показал, готовы ли россияне освоить новую рабочую специальность

Переезд в другой регион оказался неприемлемым для 41,9% респондентов. Большинство участников опроса подчеркнули, что им важно оставаться в своем родном регионе как для получения образования, так и для трудоустройства на новую должность. В то же время, сменить место жительства ради освоения новой профессии готовы 17,2% опрошенных.