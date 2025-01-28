Опрос показал, готовы ли россияне освоить новую рабочую специальность

Переезд в другой регион оказался неприемлемым для 41,9% респондентов. Большинство участников опроса подчеркнули, что им важно оставаться в своем родном регионе как для получения образования, так и для трудоустройства на новую должность. В то же время, сменить место жительства ради освоения новой профессии готовы 17,2% опрошенных.
Желание приобрести стабильный источник дохода стало причиной для переподготовки у четверти участников исследования (25,2%). Еще одной значимой мотивацией оказалось стремление к разнообразию в профессиональной деятельности — этот фактор отметили 23,9% респондентов. Кроме того, 20,7% участников заявили, что достигли карьерного потолка на текущем месте работы, что побуждает их искать новые возможности.
«Результаты нашего опроса подтверждают, что запрос на профессиональное переобучение становится сегодня все более актуальным. Стабильный доход, возможность развития и разнообразия в карьере — это именно те факторы, которые мотивируют людей осваивать новые специальности», — сообщил генеральный директор группы компаний РЕГРО Максим Никифоров.
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