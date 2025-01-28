Банк России повысил официальный курс доллара

Так, курс доллара подняли с 97,1320 рубля до 97,9658 рубля. Курс юаня регулятор также поднял — с 13,3806 рубля до 13,4568 рубля.
Кроме того, Банк России понизил официальный курс евро — до 101,5957 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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