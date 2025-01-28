На Украине инициировали процедуру конфискации активов «Татнефти»

Летом 2022 года на Украине национализировали принадлежащее «Татнефти» имущество. Тогда в доход государства были обращены 115 объектов недвижимости, в том числе нефтебазы, заправочные станции, нежилые помещения, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. По оценке украинских властей, общая стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляла порядка 400 млн гривен (порядка $13,7 млн по курсу Национального банка Украины на тот момент).
10 марта 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.