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На Украине инициировали процедуру конфискации активов «Татнефти»

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минюст Украины запустил процедуру применения в отношении российской компании «Татнефть» статьи закона о санкциях, которая позволяет взыскать в доход государства ее активы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

«Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкции, предусмотренной п. 1−1 ч. 1 ст. 4 закона Украины “О санкциях” в отношении ПАО “Татнефть имени В. Д. Шашина”, — говорится в сообщении на сайте украинского Минюста.

Летом 2022 года на Украине национализировали принадлежащее «Татнефти» имущество. Тогда в доход государства были обращены 115 объектов недвижимости, в том числе нефтебазы, заправочные станции, нежилые помещения, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. По оценке украинских властей, общая стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляла порядка 400 млн гривен (порядка $13,7 млн по курсу Национального банка Украины на тот момент).

10 марта 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.