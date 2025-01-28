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Минпромторг: РФ в 2025 году сохранит темпы роста производства минеральных удобрений

В 2024 году был достигнут исторический рекорд — 63 млн тонн, отметил замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин.

Источник: Shutterstock

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Россия в 2025 году сохранит темпы роста производства минеральных удобрений. В прошлом году был достигнут исторический рекорд — 63 млн тонн, сообщил ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

«По итогам в 2024 году производство [удобрений] составило более 63 млн тонн. Хотелось бы отметить, что это рекорд исторический, произвели самое большое количество за все время. Если взять 2023 год, то мы произвели чуть больше 59 [млн тонн]. Про планы на 2025 год — в принципе мы рассчитываем, что сохраним ту динамику, которую набрали последние годы», — сказал он.

При общении с журналистами Юрин также рассказал, что производство лаков и красок по итогам года показало небольшой рост. Высокие темпы роста показывает изготовление пластмасс, уточнил он, не назвав цифр.

В декабре в Российской ассоциации производителей удобрений сообщали, что производство удобрений в РФ в 2025 году может вырасти до 64−65 млн т по сравнению с 63 млн т в 2024 году.