Минпромторг: РФ в 2025 году сохранит темпы роста производства минеральных удобрений

«По итогам в 2024 году производство [удобрений] составило более 63 млн тонн. Хотелось бы отметить, что это рекорд исторический, произвели самое большое количество за все время. Если взять 2023 год, то мы произвели чуть больше 59 [млн тонн]. Про планы на 2025 год — в принципе мы рассчитываем, что сохраним ту динамику, которую набрали последние годы», — сказал он.