Минфин: госвыплаты населению цифровыми рублями пока не предусмотрены

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Механизм начисления государственных выплат населению цифровыми рублями пока не предусмотрен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина России.
«Вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается. Что касается проведения каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями, то это пока не предусмотрено», — отметили в министерстве.
По информации РБК, Банк России совместно с Минфином и Казначейством уже провели тестирование отдельных операций с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса. Об этом издание написало со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
ТАСС направил запрос в пресс-службу регулятора.
Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 1 июля 2025 года.