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Минфин: госвыплаты населению цифровыми рублями пока не предусмотрены

Банк России совместно с министерством и Казначейством уже провели тестирование отдельных операций с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Механизм начисления государственных выплат населению цифровыми рублями пока не предусмотрен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина России.

«Вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается. Что касается проведения каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями, то это пока не предусмотрено», — отметили в министерстве.

По информации РБК, Банк России совместно с Минфином и Казначейством уже провели тестирование отдельных операций с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса. Об этом издание написало со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

ТАСС направил запрос в пресс-службу регулятора.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 1 июля 2025 года.