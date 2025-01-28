Каким будет курс рубля 29 января 2025: прогноз эксперта

Рубль сегодня приостановил свое укрепление. Налоговый период завершился, и с ним уходит локальная опора российской валюты. Юань на Мосбирже консолидировался чуть ниже 13,4, доллар на межбанке вернулся выше 98 ₽ Инвалюты могут начать отыгрываться, при этом существенного краткосрочного потенциала для их укрепления мы не видим. Ожидания улучшений в геополитической сфере снижают риск-премию в рублевых активах. Кроме того, спрос на валюту со стороны импортеров несколько спал после сезонного всплеска, в то же время предложение валюты на рынке еще не успело пострадать от недавно введенных санкций против российского нефтяного экспорта. Отдельно обратим внимание на откат самого доллара — индекс DXY от январских пиков у 110 п. опустился под 108 п. В середине недели ждем юань на уровне 13,3−13,5, доллар — 98−99 ₽.