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Кто купил Стоунхендж на аукционе. Видео

Знаете ли вы, что знаменитый археологический памятник Стоунхендж когда-то был куплен на аукционе?

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail


Если вам свойственны импульсивные покупки, то вы точно поймете Сесила Чабба. 21 сентября 1915 года он отправился на аукцион, чтобы купить столовый гарнитур, а вернулся домой… со Стоунхенджем!

Этот монумент находился в частной собственности с XVI века, и когда его выставили на продажу, пошли слухи, что его хочет приобрести богатый иностранец. Этого выросший рядом с Стоунхенджем Чабб стерпеть не мог. Приступ патриотизма обошелся ему в 6600 фунтов — по нынешним меркам это больше 1 миллиона долларов!

Через несколько лет, в 1918 году, Сесил Чабб подарил Стоунхендж британскому народу. Однако поставил условие: жители окрестностей могут посещать монумент бесплатно, а для всех остальных плата не должна превышать одного шиллинга. Местные жители до сих пор пользуются этим правом, а вот для остальных инфляция, увы, подняла стоимость билета.