Кто купил Стоунхендж на аукционе. Видео

Если вам свойственны импульсивные покупки, то вы точно поймете Сесила Чабба. 21 сентября 1915 года он отправился на аукцион, чтобы купить столовый гарнитур, а вернулся домой… со Стоунхенджем!
Этот монумент находился в частной собственности с XVI века, и когда его выставили на продажу, пошли слухи, что его хочет приобрести богатый иностранец. Этого выросший рядом с Стоунхенджем Чабб стерпеть не мог. Приступ патриотизма обошелся ему в 6600 фунтов — по нынешним меркам это больше 1 миллиона долларов!
Через несколько лет, в 1918 году, Сесил Чабб подарил Стоунхендж британскому народу. Однако поставил условие: жители окрестностей могут посещать монумент бесплатно, а для всех остальных плата не должна превышать одного шиллинга. Местные жители до сих пор пользуются этим правом, а вот для остальных инфляция, увы, подняла стоимость билета.