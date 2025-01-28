Кто купил Стоунхендж на аукционе. Видео

Этот монумент находился в частной собственности с XVI века, и когда его выставили на продажу, пошли слухи, что его хочет приобрести богатый иностранец. Этого выросший рядом с Стоунхенджем Чабб стерпеть не мог. Приступ патриотизма обошелся ему в 6600 фунтов — по нынешним меркам это больше 1 миллиона долларов!