Критерии по выручке для среднего бизнеса предлагается увеличить в 1,5 раза

«Они [критерии оценки для отнесения компаний к субъектам среднего предпринимательства] не менялись с 2015 года. Вот как было у нас 2 млрд рублей — предельный объем выручки для среднего предпринимательства, так и осталось. Необходимо этот показатель увеличить минимум в полтора раза для того, чтобы уже сохранить компаниям, которые относятся к категории среднего бизнеса, те льготы, которые положены», — сказал Грачев.