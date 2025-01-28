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Критерии по выручке для среднего бизнеса предлагается увеличить в 1,5 раза

По словам председателя совета РСПП в Сибири, вице-президента «Норникеля» Андрея Грачева, в 2024 году количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионах СФО выросло на 3%

Источник: Freepik

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Максимальные предельные критерии по выручке для среднего бизнеса необходимо увеличить с 2 млрд рублей минимум в 1,5 раза. Об этом на расширенном заседании координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Сибирском федеральном округе (СФО) заявил председатель совета РСПП в Сибири, вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

«Они [критерии оценки для отнесения компаний к субъектам среднего предпринимательства] не менялись с 2015 года. Вот как было у нас 2 млрд рублей — предельный объем выручки для среднего предпринимательства, так и осталось. Необходимо этот показатель увеличить минимум в полтора раза для того, чтобы уже сохранить компаниям, которые относятся к категории среднего бизнеса, те льготы, которые положены», — сказал Грачев.

По его словам, в 2024 году количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионах СФО выросло на 3%.

Среди приоритетов работы координационного совета РСПП в СФО — содействие социально-экономическому развитию Сибири, укрепление взаимодействия с органами власти субъектов федерального округа, формирования предложений по реализации стратегии социально-экономического развития макрорегиона, сотрудничество крупных инвесторов с представителями малого и среднего бизнеса, научно-образовательного комплекса.