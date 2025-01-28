«Калашников» получил рекордную выручку по экспортным контрактам на стрелковое оружие

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выручка концерна «Калашников» по экспортным контрактам на поставку стрелкового оружия за 2024 год стала рекордной за последние 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
«Калашников» получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого (БСО) и гражданского (ГСО) стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет. Номенклатура, представляющая интерес со стороны иностранных заказчиков, включает в себя более 15 исполнений моделей боевого снайперского и автоматического оружия, гладкоствольных охотничьих ружей и нарезных карабинов", — сообщили там.
В «Калашникове» отметили, что увеличение объемов продаж стрелкового оружия в 2024 году достигнуто за счет освоения новых экспортных рынков и возросшего спроса на оружие под боеприпасы иностранного производства. «Портфель заказов на 2025 год уже сформирован, — подчеркнули в концерне. — Участие в международных салонах, таких как IDEX и “Армия”, также способствует ведению открытого конструктивного диалога с иностранными партнерами и укреплению взаимоотношений с потенциальными заказчиками».