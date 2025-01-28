«Калашников» получил рекордную выручку по экспортным контрактам на стрелковое оружие

В «Калашникове» отметили, что увеличение объемов продаж стрелкового оружия в 2024 году достигнуто за счет освоения новых экспортных рынков и возросшего спроса на оружие под боеприпасы иностранного производства. «Портфель заказов на 2025 год уже сформирован, — подчеркнули в концерне. — Участие в международных салонах, таких как IDEX и “Армия”, также способствует ведению открытого конструктивного диалога с иностранными партнерами и укреплению взаимоотношений с потенциальными заказчиками».