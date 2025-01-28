Как изменятся цены на аренду квартир с 1 февраля. Анализ рынка

Чем начался год на рынке недвижимости
В январе время на рынке аренды жилья сложилась фаза спокойного спроса и отсутствие активной динамики. Им предшествовало снижение спроса перед праздниками и на каникулах.
Часть потенциальных арендаторов решила отложить после праздников поиск подходящих вариантов. Во второй половине декабря число запросов от них упало и по итогам месяца на 39% от значения ноября. При этом самые дешевые варианты были в экспозиции более длительный период времени, что стало причиной небольшого снижения цен. Часть владельцев жилья в сложившейся ситуации решила взять паузу на период длинных выходных и сняла объявления, чтобы начать искать новых квартиросъемщиков в конце января-начале февраля.
Согласно итогам первой декады января, медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Москве составляет 90 000 рублей. По сравнению с декабрем снижение составило 1,3%. Есть небольшое снижение цен и в других крупных российских городах.
При этом в некоторых районах старой Москвы имело место более серьезное снижение стоимости аренды по сравнению со средней ценой. Так, медианные ставки в Мещанском районе упали на 12,2% по сравнению с декабрем (до 131 300 ₽), в Бабушкинском районе — на 12,1% (до 65 900 ₽), в Бутырском районе — на 11,7% (до 89 700 ₽).
Однако снижение цен фиксировалось не во всей Москве, в ряде районов — наоборот — наблюдался рост. Например, на Соколе рост составил 10,7% по сравнению с декабрем (до 111 300 ₽), в Бескудниковском районе — 9% (до 75 500 ₽), в Обручевском районе — 6,5% (до 121 600 ₽).
Отметим, что спрос на объекты с доступными ценами и расположением в удобных локациях с развитой инфраструктурой, а также на объекты из сегментов бизнес- и премиум-класса, продолжает сохраняться. К последним двум сегментам относятся модные, современные, недавно введенные в эксплуатацию жилые комплексы и ЖК, имеющие развитую инфраструктуру. Они пользуются популярностью среди людей, ценящих помимо статуса самого объекта еще и наличие развитого комьюнити.
Что будет с рынком в феврале
Нынешнее затишье на рынке аренды должно в скором времени смениться оживлением, прогнозируют эксперты рынка недвижимости.
Спрос на съемное жилье может начать восстанавливаться уже в феврале, что, в свою очередь, повлияет на медианные ставки. Оживление будет способствовать возвращению на рынок тех арендаторов, которые отложили поиск вариантов, и части арендодателей, убравших свои объекты с экспозиции.
Вместе с тем сейчас сложно прогнозировать, когда будет новая волна спроса, так как рынок еще не адаптировался после праздничного периода и ожидает коррекции скорее в марте, чем в феврале. Арендодатели только начинают возвращать свои объекты в экспозицию.
В ближайшей перспективе не стоит ждать устойчивого снижения цен на аренду в Москве. Текущий уровень ключевой ставки Банка России сохраняет слишком дорогую ипотеку, что заставляет многих потенциальных покупателей недвижимости отказываться от ее приобретения. Люди, которые снимали жилье, продолжат оставаться арендаторами. Это, в свою очередь, будет препятствовать выходу занятых ими квартир на рынок.
Разница между ценами на «первичку» и «вторичку» также оказывает влияние на рынок аренды. Квартиры в новостройках перепродавать невыгодно, так как после выхода на рынок вторичного жилья они существенно теряют в стоимости. Если покупатель не планирует проживать в такой квартире сам, то с большой вероятностью она уйдет в арендную экспозицию и станет качественным лотом в сравнении со старым фондом. За счет поступления на рынок таких лотов будет расти средняя стоимость аренды.
Кроме того, сейчас владельцы квартир, которые рассчитывают получить доход с их продажи, ждут распространения льготной ипотеки на «вторичку». Те же, кто намерен продолжить зарабатывать на аренде, оценивают на соотношение спроса и предложения в своем сегменте.
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