Как изменятся цены на аренду квартир с 1 февраля. Анализ рынка

Разница между ценами на «первичку» и «вторичку» также оказывает влияние на рынок аренды. Квартиры в новостройках перепродавать невыгодно, так как после выхода на рынок вторичного жилья они существенно теряют в стоимости. Если покупатель не планирует проживать в такой квартире сам, то с большой вероятностью она уйдет в арендную экспозицию и станет качественным лотом в сравнении со старым фондом. За счет поступления на рынок таких лотов будет расти средняя стоимость аренды.