Индекс Nasdaq 100 упал на 3% из-за успеха китайского стартапа DeepSeek

Капитализация ста входящих в индекс компаний снизилась почти на $1 трлн. Особенно пострадал производитель чипов Nvidia, который потерял $590 млрд рыночной стоимости: это рекордный убыток за один день в истории. Также упали акции Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) — на 37%.