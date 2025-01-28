Госдума обязала дома собирать на капремонт более 60% для использования спецсчета

Осенью 2024 года операторы капремонта получили право заключать так называемые спецконтракты с поставщиками материалов на долгий срок и со встречными обязательствами по созданию или модернизации производств в регионах. Предполагается, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции в производство необходимых для капремонта материалов и оборудования.