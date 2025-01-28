ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, которая распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых. Иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени. Потребители не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада», — пояснили в ФАС.
Антимонопольная служба признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения.
«За размещение ненадлежащей рекламы вклада ведомство назначило банку штраф», — отметили в ФАС.
По данным ведомства, согласно части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, административный штраф для юридических лиц за подобное нарушение предусмотрен в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.