ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада

«В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых. Иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени. Потребители не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада», — пояснили в ФАС.