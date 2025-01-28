Еще 100 лет бедности: мировая экономика притормозила

Уровень бедности в целом по миру снижался вплоть до 2020 года, но последствия пандемии привели к значительному увеличению численности беднейшего населения людей — c 684,4 млн человек в 2019 году до 762,0 млн человек в 2020 году, рассказала к.э.н., доцент департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. В 2021—2022 гг. произошло небольшое сокращение численности тех, кто живет в крайней бедности, но их число все еще превышает 700 млн человек по всему миру. Причины: