Еще 100 лет бедности: мировая экономика притормозила

Глобальная экономика переживает не лучшие времена, констатируется в январском докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».
Из-за долгого периода высоких ставок в странах рост мировой экономики в 2025 и 2026 годах составит 2,7% — на уровне 2024 года. В развивающихся странах темпы роста экономики в ближайшие два года не превысят 4% и будут слабее, чем до пандемии. Этого не хватит для успешной борьбы с бедностью, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
В целом, как отмечает Всемирный банк, экономика развивающихся стран, обеспечивающих 60% мирового роста, завершит первую четверть XXI века с самыми слабыми долгосрочными перспективами с 2000 года. Ожидается замедление темпов сближения их доходов с развитыми странами.
Цель не достигнута
Сейчас порядка 8,5% населения мира, по данным ООН и Всемирного банка, находятся в состоянии крайней бедности: они живут менее чем на 2,15 доллара США на человека в день по паритету покупательной способности в постоянных ценах 2017 года.
Уровень бедности в целом по миру снижался вплоть до 2020 года, но последствия пандемии привели к значительному увеличению численности беднейшего населения людей — c 684,4 млн человек в 2019 году до 762,0 млн человек в 2020 году, рассказала к.э.н., доцент департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. В 2021—2022 гг. произошло небольшое сокращение численности тех, кто живет в крайней бедности, но их число все еще превышает 700 млн человек по всему миру. Причины:
- растущее глобальное неравенство (доходы более обеспеченных слоев населения восстановились существенно быстрее, чем у более бедных),
- высокая продовольственная инфляция,
- высокая безработица в ряде стран мира (включая снижение спроса на ручной труд как следствие прогресса),
- климатические катаклизмы (в т.ч. глобальное потепление),
- распространение болезней и др.
«По всей видимости, цель устойчивого развития ООН номер один: “Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах” к 2030 году так и не будет достигнута», — подчеркнула Ксения Бондаренко.
В России, Китае и США крайняя бедность фактически отсутствует, согласно данным Всемирного банка.
«В России нет людей, живущих в нищете — менее чем на 2,15 доллара США на человека в день по ППС, а в Китае — их всего лишь 0,2% от населения. В США число таких людей выросло с 0,2% в 2021 года до 1,2% в 2022 году, как следствие высокой инфляции и проблем с безработицей», — рассказал Ксения Бондаренко.
Большая часть людей в мире, находящихся в крайней бедности, проживает в Индии — около 180 млн человек или порядка 13% населения страны. Но текущий высокий экономический рост в стране и реформы рынка труда, по мнению экономиста, позволят сократить уровень бедности.
«Здесь основное — это политика правительства по снижению межрегионального и экономического неравенства, которое в Индии исторически находится на очень высоком уровне», — отметила Ксения Бондаренко.
Правительство Индии инициировало ряд финансируемых государством программ, в числе которых: попытки обеспечить доступ к электричеству и водопроводной воде (в 2019 г. доступ к водопроводной воде в сельской местности в Индии имело только 17% населения, а в настоящее время эта цифра выросла до 75%), сокращение заболеваемости.
Через 100 лет
Снижение общих темпов роста мировой экономики существенно тормозит борьбу с бедностью, утверждает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.
При этом уже меняются центры роста экономик — ожидается рост ВВП в странах Ближнего Востока, Африки, Карибского бассейна, Южной Азии, а падение роста в Европе, Тихоокеанском регионе, Центральной и Восточной Азии. «Для эффективной борьбы с бедностью необходимо восстановление темпов роста мировой экономики, наблюдавшихся в начале 2000-х годов. Повысить эти темпы можно в случае, если в ряде регионов будет наблюдаться стремительный рост экономики, как это было, например, в Китае», — полагает Ольга Борисова.
Она напомнила, что в различных странах существуют собственные практики борьбы с бедностью. При этом они могут ключевым образом отличаться, например, как в России и Китае.
Сегодня необходимо разработать принципиально новые стимулы для роста экономики в изменившихся за последнее десятилетие геополитических условиях, полагает экономист. Эти стимулы позволят получить финансирование на программы, стимулирующие рост доходов наиболее нуждающихся слоев общества. Сами меры для борьбы с бедностью должны быть адресными, ориентированными на нужды каждого региона. Это позволит учесть специфику и нужды граждан. При этом основной упор должен быть сделан на образовательные программы, позволяющие получить навыки для повышения доходов граждан.
«По мнению аналитиков, для преодоления бедности может понадобиться более 100 лет. Произойти это может, если мировая экономика будет наращивать темпы роста. В случае дальнейшего снижения темпов роста экономики преодоление бедности может занять гораздо больше времени», — подчеркнула Ольга Борисова.
Экономический рост и бедность
Взаимосвязь экономического роста и искоренение бедности — один из наиболее актуальных вопросов экономической политики всех стран мира, отметила к.э.н., доцент Экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко.
Длительное время господствовало мнение, что экономический рост практически автоматически приводит к снижению уровня бедности, рассказала экономист.
Однако в 80-е годы ХХ века было зафиксировано, что экономический рост в США не привел к сокращению бедности. «К сожалению, основный вывод, который был сделан — снижение бедности в стране не произошло по причине низких темпов экономического роста. Но причина, в действительности, гораздо глубже», — уточнила экономист.
Как она пояснила, часто экономический рост не приводит к сокращению бедности потому, что он происходит не в тех отраслях, которые могли бы это обеспечить. Например, рост в нефтегазовой отрасли.
Эксперты Norfund (Норвежского инвестиционного фонда для развивающихся стран) отмечают, что экономический рост максимально эффективен в борьбе с бедностью в случае сочетания трех элементов: экономической модернизации и роста городов, инвестирования в инфраструктуру и реальный сектор наименее развитых территорий и активное финансирование государственных услуг и социальной защиты.
Например, страны с низким уровнем дохода направляют на бюджетные социальные расходы в среднем всего 15 долларов США в год на человека, в странах с доходом ниже среднего эта сумма составляет примерно 90 долларов США, а в странах с доходом выше среднего — примерно 340 долларов США.
Как отметила экономист, важно помнить, что сокращение бедности происходит не в результате непосредственного финансирования мероприятий по «сокращению бедности». Кроме того, все процессы должны быть взаимосвязаны: например, расходы на образование более эффективны в том случае, если созданы рабочие места, требующие соответствующей квалификации работников. А усилия по созданию рабочих мест более успешны при активно развивающейся системе образования и повышения квалификации сотрудников.
«Да, без экономического роста невозможно искоренить бедность, но сделать это только за счет обеспечения экономического роста тоже не получится», — подчеркнула Татьяна Крейденко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».