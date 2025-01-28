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ЕС может запретить поставки игровых приставок в РФ

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что PlayStation и Xbox могут якобы использоваться для управления беспилотниками.

Источник: Charles Sims/CCo

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что игровые консоли PlayStation компании Sony и Xbox компании Microsoft могут попасть в 16-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Мы действительно изучаем все, что помогает России вести войну, чтобы включить это в санкционный список, — приводит ее слова газета. — Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью они управляют беспилотниками».

Компании Microsoft, Nintendo и Sony прекратили продажу своих товаров в России в начале марта 2022 года. Поэтому запрет ЕС будет направлен против третьих лиц из стран блока, которые перепродают товары в Россию, включая подержанные игры.

В санкционный список также попадут химикаты, якобы «необходимые для российской военной промышленности» и будут введены ограничения на импорт СПГ.

FT со ссылкой на дипломатические источники добавила, что предлагаемый 16-й пакет также будет включать действия по ограничению импорта российского алюминия. Однако пока неясно, будет ли это полный запрет или введение пошлин.