Евросоюз введет пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России

«Еврокомиссия приняла предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, которые еще не были подвергнуты повышенным пошлинам. После принятия Советом ЕС (предложения ЕК — прим. ТАСС) весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС», — говорится в заявлении.
При этом Еврокомиссия подчеркивает, что пошлины Евросоюза на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из РФ не затронут российский экспорт в третьи страны через территорию сообщества. «Транзит всей сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны останется неизменным в соответствии с обязательством ЕС по содействию продовольственной безопасности во всем мире, в частности для развивающихся стран. Это означает, что операции по купле-продаже российской сельскохозяйственной продукции останутся неизменными, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС или предоставление услуг страхования и финансирования», — пояснила ЕК.
Еврокомиссия утверждает, что «цель этого решения — снизить зависимость от импорта из России и Белоруссии». «Такой импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым для потенциальных принудительных действий со стороны России и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности ЕС», — добавила ЕК.
Кроме того, по мнению Еврокомиссии, «тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства и индустрии удобрений ЕС, которая пострадала во время энергетического кризиса». «Они также позволят диверсифицировать поставки из третьих стран. Это поможет обеспечить стабильные поставки удобрений и, что самое главное, гарантировать, что удобрения останутся доступными для фермеров ЕС по доступной цене. Предложение включает смягчающие меры на случай, если фермеры ЕС увидят существенное повышение цен на удобрения», — говорится в документе.
Теперь Европарламент и Совет ЕС должны утвердить предложение ЕК, после чего оно вступит в силу. Еврокомиссия подчеркивает, что в Совете ЕС решение может быть утверждено «квалифицированным большинством голосов», а не единогласно.