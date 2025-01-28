Евросоюз введет пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России

При этом Еврокомиссия подчеркивает, что пошлины Евросоюза на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из РФ не затронут российский экспорт в третьи страны через территорию сообщества. «Транзит всей сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны останется неизменным в соответствии с обязательством ЕС по содействию продовольственной безопасности во всем мире, в частности для развивающихся стран. Это означает, что операции по купле-продаже российской сельскохозяйственной продукции останутся неизменными, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС или предоставление услуг страхования и финансирования», — пояснила ЕК.