«Объем государственного долга заметно увеличился, долговая нагрузка на экономику выросла почти вдвое, а валютная структура госдолга объективно ухудшилась», — написал Гетманцев в Telegram-канале.
Он пояснил, что по итогам 2021 года госдолг составлял 49% ВВП, в то время как по итогам 2024-го — 90,4% ВВП, при этом его структура стала более уязвимой к колебаниям обменного курса. Глава финансового комитета уточнил, что большую долю в структуре госдолга составляют внешние официальные ссуды от ЕС, МВФ, правительств других стран.
По его данным, в 2024 году расходы на обслуживание госдолга составили 8,8% расходов общего фонда бюджета.
Гетманцев напомнил, что на 31 декабря 204 года государственный и гарантированный государством долг составил 6,98 трлн гривен, в валютном эквиваленте — $166,1 млрд. За прошлый год госдолг в гривнах увеличился на 26,5%, в долларах — на 14,3%.
В Киеве неоднократно заявляли, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом западные партнеры настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию. В конце прошлого года на Украине был принят закон о повышении налогов, которое местные СМИ назвали историческим.
Украинские власти признают, что только четверть получаемой от Запада финансовой помощи поступает в виде грантов, то есть безвозмездно, оставшуюся часть составляют кредиты, которые придется рано или поздно выплачивать. Как отмечал экс-премьер страны (2010−2014) Николай Азаров, долговая нагрузка на украинскую экономику практически нереальная, страну ждет дефолт, как только США и ЕС перестанут дотировать Киев.