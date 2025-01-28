Депутат Рады Гетманцев: отношение госдолга Украины к ВВП почти удвоилось

Он пояснил, что по итогам 2021 года госдолг составлял 49% ВВП, в то время как по итогам 2024-го — 90,4% ВВП, при этом его структура стала более уязвимой к колебаниям обменного курса. Глава финансового комитета уточнил, что большую долю в структуре госдолга составляют внешние официальные ссуды от ЕС, МВФ, правительств других стран.