ЦБ и Минфин провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе

Вместе с тем, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил РБК, что на этой неделе (31 января) планируется обсудить с правительством Чувашии пилотирование цифрового рубля в бюджетном процессе региона. «Там, скорее, технологии будут обсуждать, технические вопросы: как это все организовать. Нужно будет отобрать проект или несколько проектов, которые будут финансироваться за счет цифрового рубля. Для этого юридические лица, которые будут участвовать в реализации проекта, должны будут тоже открыть цифровые счета», — сказал депутат. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минфина республики.