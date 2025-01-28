Благотоваренность. Маркетплейсы пожертвуют нераспроданным ради льгот и площадей

Большие объемы неликвидного товара создают сложности и для маркетплейсов. На складе может не быть места для востребованной продукции, это проблема в период высокого спроса, поясняет Артем Соколов. В Wildberries пояснили «Ъ», что товары с низкой оборачиваемостью занимают несколько процентов складских площадей компании. Для того чтобы оптимизировать объем, компания стремится стимулировать селлеров к их вывозу и перераспределению. В Ozon хранить продукцию на складах компании бесплатно можно 90−120 дней, затем вывоз либо платная услуга. Склады маркетплейса не предназначены для долгосрочного хранения товаров, сообщили «Ъ» в компании.