Акции «М. Видео» растут более чем на 3,5% на фоне возможной продажи Промсвязьбанку

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Стоимость акций «М. Видео» на Московской бирже растет на 3,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Ранее газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источники, что «М. Видео» и «Эльдорадо» могут быть проданы Промсвязьбанку (ПСБ), компания уже провела аудит и обсуждает сделку.