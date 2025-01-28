Акции «М. Видео» растут более чем на 3,5% на фоне возможной продажи Промсвязьбанку

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Стоимость акций «М. Видео» на Московской бирже растет на 3,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Ранее газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источники, что «М. Видео» и «Эльдорадо» могут быть проданы Промсвязьбанку (ПСБ), компания уже провела аудит и обсуждает сделку.
По данным на 10:00 мск, бумаги компании росли на 2,19% — до 112 рублей за акцию. К 10:12 мск акции ускорили рост до 3,56% и находились на уровне 113,5 рубля.
По данным газеты, ПСБ хочет усилить собственного ретейлера «СвязьON», который был открыт на базе сети «Связной». Новый владелец может оптимизировать количество магазинов и ориентироваться в основном на продажу российской электроники.
«М. Видео-Эльдорадо» заявил изданию, что «не комментируют слухи».