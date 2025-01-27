Верховный суд причалил к судоверфи. Кассация определит судьбу имущества предприятия

Как рассказывал «Ъ», управление Следственного комитета России по САО Москвы в 2021 году возбудило уголовное дело в отношении главы рыбодобывающей компании «Сокра» Андрея Обедина, его супруги юриста Анастасии Обединой, Павла Руденко, бывшего гендиректора АО «Комкон», а затем финансового директора предприятий Обедина, и директора московского ООО «ДВ-Рыбка» Татьяны Браже по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как говорится в материалах дела, в апреле 2018 года Павел Руденко, занимая должность гендиректора АО «Комкон» — владельца судоверфи, не поставив в известность единственного учредителя компании Николая Куйбиду, совместно с супругами Андреем и Анастасией Обедиными и Татьяной Браже заключили между АО и столичным ООО «ДВ-Рыбка» договор займа на 50 млн руб., а затем и дополнительное соглашение, увеличивающее и сумму займа до 70 млн руб., и процентную ставку. Затем, по данным следствия, на протяжении 2019−2020 годов было заключено еще несколько дополнительных соглашений, в результате чего общая задолженность АО «Комкон» перед ООО «ДВ-Рыбка» с учетом новых процентов возросла до 174,4 млн руб., кроме того, 35 млн руб. были оформлены в виде штрафов В сентябре 2020 года Андрей Обедин, занявший должность гендиректора АО «Комкон», говорится в деле, «в нарушение устава общества до наступления даты исполнения обязательств по договору» заключил с ООО «ДВ-Рыбка» дополнительное соглашение о предоставлении в качестве отступного по задолженности имущества судоверфи. В соглашении активы предприятия оценивались в сумму 174,4 млн руб., тогда как следствие установило, что их рыночная стоимость фактически составляет 787,88 млн руб. В результате действий фигурантов дела, говорится в материалах расследования, к столичному ООО перешло несколько десятков объектов — земельные участки, здания и причалы, многие из которых затем были перепроданы и перерегистрированы на других владельцев.