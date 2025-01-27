В России в 2025 году предложение съемного жилья увеличилось почти в два раза

По словам главы аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, рост ставок по рыночной ипотеке рикошетом задел рынок арендного жилья. Те россияне, кому ипотека стала недоступна, вынуждены были обратиться к съему квартир. В свою очередь, собственники жилья, из-за того, что его стало продать сложнее, стали активнее выставлять объекты недвижимости на съем. Поэтому новое предложение сдаваемых в аренду квартир существенно превзошло спрос, который в течение трех кварталов 2024 года сохранялся на стабильном уровне.