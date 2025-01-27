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В Goldman Sachs усомнились в «серьезном ударе» по добыче российской нефти

Американские санкции против российского нефтяного сектора вряд ли приведут к «серьезному удару» по добыче, поскольку высокие фрахтовые ставки и дешевая сырая нефть поддерживают торговлю. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs Group Inc.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, согласно аналитической записке от 24 января, растущие пошлины побудили корабли, которые не попадают под санкции, перевозить российское «черное золото». Они, таким образом, заполнили пробелы, образовавшиеся после добавления многих танкеров в «черный список».

Кроме того, отмечает издание, сильным стимулом для чувствительных к ценам трейдеров и переработчиков к покупке нефти из РФ стала растущая скидка на энергоноситель марки ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, — ред. Финансы Mail).

Аналитики Goldman Suchs добавляют, что доходы России от продажи нефти выросли незначительно после введения санкций администрацией экс-президента США Джо Байдена. При этом ожидается, что западные политики будут отдавать приоритет увеличению скидок, а не сокращению объемов.

«Однако, неопределенность в вопросе последствий от санкций высока, особенно на фоне того, что ряд сворачиваемых сделок разрешен до 12 марта», — заключает Bloomberg.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».