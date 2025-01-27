В Goldman Sachs усомнились в «серьезном ударе» по добыче российской нефти

Американские санкции против российского нефтяного сектора вряд ли приведут к «серьезному удару» по добыче, поскольку высокие фрахтовые ставки и дешевая сырая нефть поддерживают торговлю. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs Group Inc.