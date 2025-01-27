Увеличилось число россиян, обращающих внимание на название бренда

Согласно исследованию, доля таких покупателей оказалась выше в возрастной группе от 18 до 34 лет (32−33%) и в группе с доходом более 150 000 ₽ на члена семьи в месяц (48%).
В октябре интернет-издание РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group написало, что с начала 2023 года в России появилось 16 новых иностранных брендов. Согласно данным NF Group, такое число стало рекордным за последние четыре года. В 2019 году в стране появились 26 новых брендов, в 2020 — 13, в 2021 — 15, в 2022 — всего 11 брендов.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции призвал российские бренды выходить на зарубежные рынки.