Увеличилось число россиян, обращающих внимание на название бренда

В октябре интернет-издание РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group написало, что с начала 2023 года в России появилось 16 новых иностранных брендов. Согласно данным NF Group, такое число стало рекордным за последние четыре года. В 2019 году в стране появились 26 новых брендов, в 2020 — 13, в 2021 — 15, в 2022 — всего 11 брендов.