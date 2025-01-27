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Каждый третий работодатель заявил об усилении текучки кадров

При этом почти 50% компаний зафиксировали, что все чаще стали увольняться сотрудники, принятые на работу менее года назад. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса компании Kept.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Согласно опросу, проведенному аудиторско-консалтинговой компанией Kept в декабре 2024 года, более трети российских компаний сообщили об увеличении текучести кадров по итогам прошедшего года. В частности, 40% респондентов отметили рост увольнений среди квалифицированных сотрудников. Почти столько же работодателей указали на учащение увольнений среди рабочего (обслуживающего) персонала и начинающих специалистов — 37% и 36% соответственно.

Наименее подвержены этому явлению руководители среднего звена — такие случаи зафиксировали в 16% компаний, а в отношении топ-менеджмента текучесть отметили лишь 7% опрошенных. При этом работодатели преимущественно фиксируют стабильный уровень увольнений среди этих категорий сотрудников, а о снижении текучести кадров в этих группах заявили только 14% и 11% компаний соответственно.

Опрос охватил 68 компаний из 20 различных отраслей экономики, включая производство товаров массового потребления, розничную и оптовую торговлю, сферу технологий и IT, банковский сектор, химическую промышленность и другие сферы. Более половины участников (56%) являются крупными предприятиями, 32% представляют средний бизнес, а доля малых и микропредприятий составила 10%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».