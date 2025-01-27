Каждый третий работодатель заявил об усилении текучки кадров

Наименее подвержены этому явлению руководители среднего звена — такие случаи зафиксировали в 16% компаний, а в отношении топ-менеджмента текучесть отметили лишь 7% опрошенных. При этом работодатели преимущественно фиксируют стабильный уровень увольнений среди этих категорий сотрудников, а о снижении текучести кадров в этих группах заявили только 14% и 11% компаний соответственно.