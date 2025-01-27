Каждый третий работодатель заявил об усилении текучки кадров

Согласно опросу, проведенному аудиторско-консалтинговой компанией Kept в декабре 2024 года, более трети российских компаний сообщили об увеличении текучести кадров по итогам прошедшего года. В частности, 40% респондентов отметили рост увольнений среди квалифицированных сотрудников. Почти столько же работодателей указали на учащение увольнений среди рабочего (обслуживающего) персонала и начинающих специалистов — 37% и 36% соответственно.
Наименее подвержены этому явлению руководители среднего звена — такие случаи зафиксировали в 16% компаний, а в отношении топ-менеджмента текучесть отметили лишь 7% опрошенных. При этом работодатели преимущественно фиксируют стабильный уровень увольнений среди этих категорий сотрудников, а о снижении текучести кадров в этих группах заявили только 14% и 11% компаний соответственно.
Опрос охватил 68 компаний из 20 различных отраслей экономики, включая производство товаров массового потребления, розничную и оптовую торговлю, сферу технологий и IT, банковский сектор, химическую промышленность и другие сферы. Более половины участников (56%) являются крупными предприятиями, 32% представляют средний бизнес, а доля малых и микропредприятий составила 10%.
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