Страны ЕС договорились о продлении санкций против РФ

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции Евросоюза будут продлены только в случае, если Украина восстановит транзит газа из РФ в Центральную Европу и прекратит атаки на «Турецкий поток». Тогда премьер отметил, что санкции наносят ущерб всей Европе, поэтому он «нажал на ручной тормоз и сказал другим европейским лидерам, что так больше продолжаться не может».