Страны ЕС договорились о продлении санкций против РФ

По данным издания, страна даст положительный ответ по продлению санкций против России в понедельник или вторник (27 или 28 января).
Кроме того, Венгрия поставила условие, в рамках которого Еврокомиссия (ЕК) должна будет сделать заявление «с несколькими заверениями по энергобезопасности блока». Европа также должна будет помогать Украине восстанавливать инфраструктуру и решить вопросы поставок нефти и газа.
ЕК тем временем готова обсудить с Украиной экспорт газа в ЕС через ее газопровод. К переговорам ведомство намерено подключить Словакию и Венгрию.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции Евросоюза будут продлены только в случае, если Украина восстановит транзит газа из РФ в Центральную Европу и прекратит атаки на «Турецкий поток». Тогда премьер отметил, что санкции наносят ущерб всей Европе, поэтому он «нажал на ручной тормоз и сказал другим европейским лидерам, что так больше продолжаться не может».
Премьер Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что удобрения, трубопроводный газ и СПГ должны составить значительную часть 16-го пакета санкций Евросоюза. Он считает, что санкции против России должны быть усилены и еще долгое время оставаться в силе.