Штраф за неоплату парковки в Москве для юридических лиц вырастет в 10 раз

Законопроект рассмотрела комиссия Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Ее председатель Сабина Цветкова подчеркнула: «Юридические лица в 10 раз чаще привлекаются к административной ответственности за неоплату за пользование парковкой, чем граждане, а почти каждый четвертый автомобиль из числа принадлежащих юридическим лицам не оплачивал парковку. Это большой процент нарушителей, что само по себе значит: установленный штраф в 5 тысяч рублей перестал быть ощутимым и не способствует снижению нарушений».
В прошлом году число парковочных сессий для юрлиц составило всего 2,3 процента от общего числа. А вот количество штрафов для них было в 10 раз больше — 23 процента. С рядовыми автомобилистами ситуация обратная — там доля неплательщиков минимальная и составляет 2,4 процента.
Среди нарушителей в основном таксомоторные и транспортные компании.
«Порядка 85 процентов нарушений, которые допускаются юрлицами, происходят на самых востребованных парковках в центре города. Ими хотят воспользоваться и другие люди, но у них не получается, потому что там сутками могут стоять транспортные средства юрлиц. Им гораздо выгоднее заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, чем отдать деньги за почасовую оплату парковочной сессии», — объясняет гендиректор ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» Павел Павлов.
Судя по всему, проблема еще и в выросших тарифах на парковку. В Москве сейчас есть улицы, где при высокой загрузке стоянка стоит 800 рублей в час. Соответственно, если простоять там 10 часов, то нужно будет заплатить 8 тысяч рублей. А штраф — всего 5 тысяч. Вот организации и решают экономить. Цветкова говорит, что в основном это таксомоторные и транспортные компании.
Однако есть опасения, что те же таксопарки высокие штрафы постараются «повесить» на самих таксистов. А еще повысят цены на поездки, которые и так заметно выросли.
Впрочем, в большинстве случаев административные наказания все же предусматривают разные виды санкций в зависимости от статуса нарушителя. Например, за парковку на газоне в Москве физлиц штрафуют на те же 5 тысяч рублей. Должностным лицам, то есть тем же служебным водителям, грозит уже 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — все 300 тысяч.
Парламентарии подчеркнули, что не преследуют цели пополнить бюджет — повышение штрафа направлено на сокращение, а в идеале сведение к нулю числа нарушений. Комиссия рекомендовала гордуме принять законопроект.