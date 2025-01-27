Штраф за неоплату парковки в Москве для юридических лиц вырастет в 10 раз

Судя по всему, проблема еще и в выросших тарифах на парковку. В Москве сейчас есть улицы, где при высокой загрузке стоянка стоит 800 рублей в час. Соответственно, если простоять там 10 часов, то нужно будет заплатить 8 тысяч рублей. А штраф — всего 5 тысяч. Вот организации и решают экономить. Цветкова говорит, что в основном это таксомоторные и транспортные компании.