«Селигдар» в 2024 году сократил производство золота на 8%

Консолидированная выручка от продажи металлов по итогам 2024 года достигла 58,2 млрд руб., увеличившись на 8% по сравнению с 2023 годом. Консолидированная выручка компании от реализации золота по МСФО в 2024 году превысила показатель 2023 года на 6%, до 50,8 млрд руб., из которых 98,98% пришлось на реализацию собственного золота.
В компании отметили, что объем добычи руды золотодобывающим дивизионом за отчетный период сократился на 34% и составил 7,5 млн тонн. Снижение было обусловлено тем, что в условиях улучшившейся рыночной конъюнктуры «Селигдар» увеличил вовлечение в отработку ранее накопленных на складах руд с низкими содержаниями золота, что позволило не наращивать объемы добычи руды, а также отработкой флангов месторождений с маломощными рудными контурами, наращиванием опережающей вскрыши и завершением договора подряда отработки месторождения Лунное. Там добавили, что в августе 2024 года дочерняя компания «Селигдара» — «Золото Селигдара» — прекратила производство работ на месторождении Лунное ввиду завершения договора подряда и других сопутствующих договоров. При этом доля участия «Золото Селигдара» в АО «Лунное» не изменилась и составляет 49,97%.
Оловодобывающий дивизион
Производство олова в концентрате в 2024 году сократилось на 18% и достигло 2,46 тыс. тонн, что связано со снижением содержания олова в руде. Объем добычи руды в 2024 году составил 1,07 млн тонн, что на 16% выше показателя предыдущего года. Переработка руды выросла на 15% в 2024 году, до 999 тыс. т.
Производство вольфрама в концентрате упало на 34% по сравнению с 2023 годом, до 68 тонн, объем производства меди в концентрате вырос на 73%, до 2,05 тыс. тонн. «Изменения в объемах производства металлов связаны с плановым изменением состава добываемой руды», — отметили в компании. В «Селигдаре» уточнили, что компания планировала незначительное сокращение производства олова в концентрате при росте объема добычи и переработки руды, поскольку заранее ожидала вовлечение в отработку руд с низким содержанием олова, в связи с чем своевременно начала модернизировать производство. «Модернизация производственных участков позволит максимально эффективно отрабатывать бедные руды в 2025 году и нарастить в итоге физические объемы производства концентрата», — добавили там.
О компании
«Селигдар» — одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.