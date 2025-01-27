«Селигдар» в 2024 году сократил производство золота на 8%

В компании отметили, что объем добычи руды золотодобывающим дивизионом за отчетный период сократился на 34% и составил 7,5 млн тонн. Снижение было обусловлено тем, что в условиях улучшившейся рыночной конъюнктуры «Селигдар» увеличил вовлечение в отработку ранее накопленных на складах руд с низкими содержаниями золота, что позволило не наращивать объемы добычи руды, а также отработкой флангов месторождений с маломощными рудными контурами, наращиванием опережающей вскрыши и завершением договора подряда отработки месторождения Лунное. Там добавили, что в августе 2024 года дочерняя компания «Селигдара» — «Золото Селигдара» — прекратила производство работ на месторождении Лунное ввиду завершения договора подряда и других сопутствующих договоров. При этом доля участия «Золото Селигдара» в АО «Лунное» не изменилась и составляет 49,97%.