Российское подразделение «Ашана» назвало слухами сообщения о продаже бизнеса

«Слухи о продаже “Ашана” в России и уходе с российского рынка в последнее время умножились, и мы неоднократно их опровергали. Наш ответ всегда один и тот же: мы не комментируем слухи о рынке и продолжаем работать на благо населения страны», — сказано в заявлении «дочки» «Ашана», полученном AFP.