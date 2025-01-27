Российские таксисты пожаловались на резкое снижение доходов

По данным издания, таксисты из Москвы, Екатеринбурга и еще ряда других городов из-за этого вышли на протесты. Они потребовали улучшить их условия труда и повысить тарифы для пассажиров. Казанский таксист, бывший член профсоюза Евгений Титов отметил, что такая ситуация сложилась на фоне того, что «всеобщее повышение цен опережает рост тарифов в такси».