Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

«Поставьте счетчики на отопление. При наличии батарей с регуляторами, в теплом климате и в кирпичных домах можно управлять своим личным отопительным сезоном. Счетчики на воду тоже скорее выгодны, чем нет. Тем более что можно дополнительно установить рассекатели воды на краны и унитаз с кнопкой двойного слива — для большего и меньшего количества воды», — посоветовал специалист.
По словам собеседника, если в квартире нет счетчиков, а жильцы уезжают более чем на пять дней, по возвращении можно смело требовать перерасчета.
Кроме того, подчеркнул Фрадкин, для процессов, которые требуют повышенного потребления энергии, выгодно установить многотарифные счетчики и организовать процессы так, чтобы стиральная и посудомоечная машины работали ночью, когда тариф сильно ниже максимального. Это позволит ощутимо сэкономить.
«Замена обычных лампочек на энергосберегающие тоже дает заметную экономию, но придется запастись терпением — расходы на сами лампочки “отобьются” примерно через год. Еще один не для всех очевидный способ экономии — кешбэк на оплату коммунальных услуг. Некоторые банки возвращают до 5% от счета на оплату ЖКУ», — отметил эксперт.
Также юрист порекомендовал отключить телевизионную антенну, радиоточку и стационарный телефон, если они не используются. Если кому-то из членов семьи положены льготы по инвалидности, статусу многодетного
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».