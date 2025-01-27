Россиянам назвали главные ошибки при накоплении средств

Фиксировать данные необходимо сразу, так как без точной записи доходов и расходов трудно получить объективное представление о ситуации и проанализировать изменения, отметила эксперт. Волкова также порекомендовала ставить достижимые цели и учитывать инфляцию при планировании.
«Приобретения следует планировать с расчетом на изменение стоимости денег. Сегодня вещь может стоить одну сумму, но уже через год, не говоря о пяти, её цена может заметно возрасти», — подчеркнула она.
В завершение эксперт уточнила, что регулярность является важным условием для накоплений, а пропуски или нерегулярные вложения значительно уменьшают вероятность достижения поставленных целей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».