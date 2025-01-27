Россиян предупредили о резком подорожании шоколада

По данным IT-компании «Эвотор», средняя цена плитки шоколада в России в конце 2024 года составляла около 1,31 рубля за грамм. Таким образом, стандартная плитка весом 100 граммов стоила примерно 131 рубль. За год стоимость шоколада увеличилась на 31%, а его средний вес уменьшился на 4%, достигнув 76 граммов. Цены на шоколад варьировались в зависимости от региона. Например, на Чукотке стоимость грамма шоколада составляла 2,61 рубля, в Санкт-Петербурге — 1,7 рубля, а в Москве — 1,53 рубля за грамм. Основными причинами роста цен стали увеличение стоимости какао-бобов из-за неурожая в Западной Африке, а также повышение затрат на упаковку и транспортировку. Исходя из оценки, в 2025 году грамм шоколада будет стоить 1,4−1,6 рубля, а 100 граммов — 140−160 рублей, цена 76 граммов шоколада составит 106,4−121,6 рубля.