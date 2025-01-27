Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%

«Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2024 году экспортировала около 33 тыс. тонн сыра, что на 22% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в топ-3 основных стран-импортеров входят Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.
В «Агроэкспорте» также сообщили, что в 2024 году значительно увеличился экспорт российского сыра в Китай. По данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около $2 млн. В сравнении с предыдущим годом показатели выросли в 4,5 раза как в физическом, так и в стоимостном выражении.