Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%

В «Агроэкспорте» также сообщили, что в 2024 году значительно увеличился экспорт российского сыра в Китай. По данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около $2 млн. В сравнении с предыдущим годом показатели выросли в 4,5 раза как в физическом, так и в стоимостном выражении.