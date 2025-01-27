Предложение съемного жилья в России практически удвоилось к 2025 году

Как подсчитали в «Дом.РФ» на основе данных «Циана», предложение аренды жилья в России за четвертый квартал резко увеличилось — на 45%. Прирост за весь год составил 86%.
«Рост ставок по рыночной ипотеке рикошетом задел рынок арендного жилья. Те граждане, для кого ипотека стала недоступна, переключились на съем квартир. Собственники стали активнее выставлять объекты, поскольку продать их стало сложнее», — отметил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
В результате новое предложение сдаваемых в аренду квартир заметно превзошло спрос, который сохраняется на стабильном уровне последние три квартала. В четвертом квартале количество новых лотов по аренде жилья увеличилось в полтора раза к предыдущему кварталу — до 73 тысяч.
По подсчетам «Дом.РФ», в Москве количество объявлений по сдаче квартир сохранялось на уровне 12 тысяч в течение трех кварталов, но в четвертом выросло на 54% — до 18,2 тысячи (+96% к 2023 году). В Санкт Петербурге предложение аренды достигло 7,4 тысячи объявлений на конец года (+105% к 2023 году), но основной рост пришелся на третий квартал.
Доля двух столиц в структуре предложения арендного жилья в России почти не изменилась, составляя на конец 2024 года 31% объявлений против 29% в 2023 году. Причина — в активизации роста предложения аренды в миллионниках и крупных городах, где число объявлений достигло максимума за два с половиной года.
Так, по подсчетам госкомпании, в миллионниках суммарное количество объявлений об аренде жилья увеличилось на 113% за 2024 год — до 19,4 тысячи. Предложение выросло в два раза и более сразу в десяти из 14 городов. Самый сильный рост произошел в Новосибирске (в 3,3 раза), Красноярске (в 3 раза), Воронеже (в 2,7 раза) и Волгограде (в 2,6 раза).
Как добавили в «Дом.РФ», на фоне роста предложения, произошедшего в конце года, цены на аренду жилья снизились с пикового уровня третьего квартала.
«Стоимость аренды жилья в России взлетела до исторического максимума к третьем квартале 2024 года, после чего немного снизилась на фоне роста предложения. В результате по итогам года средняя цена аренды квартиры в Москве достигла 101 тысячи рублей в месяц (+11% год к году), в Санкт-Петербурге — 51 тысячи рублей (+16%), в нестоличных городах — 38 тысяч рублей (+9%)», — рассказали в «Дом.РФ».