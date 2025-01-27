Предложение съемного жилья в России практически удвоилось к 2025 году

По подсчетам «Дом.РФ», в Москве количество объявлений по сдаче квартир сохранялось на уровне 12 тысяч в течение трех кварталов, но в четвертом выросло на 54% — до 18,2 тысячи (+96% к 2023 году). В Санкт Петербурге предложение аренды достигло 7,4 тысячи объявлений на конец года (+105% к 2023 году), но основной рост пришелся на третий квартал.