Опрос показал, сколько россияне тратят на путешествия

В 2024 году средний чек за покупку железнодорожного билета увеличился до 7 466 рублей по сравнению с 6 142 рублями годом ранее. В то же время, расходы на авиабилеты продемонстрировали противоположную динамику: их средний чек снизился до 15 979 рублей против 19 049 рублей в 2023 году.
Расходы на железнодорожные и авиабилеты заняли наибольшую долю в тратах россиян на путешествия за прошлый год и составили 53% от всех платежей, связанных с поездками.
На втором месте оказались платежи за услуги турагентств и организаторов экскурсий, помогающих составить планы предстоящих путешествий. Их доля составила 28% от всех расходов на поездки в 2024 году. Средний чек одного такого платежа достиг 42 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом, когда он составлял 38,5 тысячи рублей.
Замыкают тройку лидеров траты на проживание в отелях и гостиницах. Согласно данным банка, в 2024 году доля этих расходов составила 19% от общей суммы трат в трех основных категориях. При этом, средний чек за оплату проживания снизился с 15,4 тысячи рублей в 2023 году до 9,4 тысячи рублей в 2024 году.
В целом, мужчины в 2024 году тратили на путешествия больше, чем женщины: средняя сумма их расходов составила 24 тысячи рублей, тогда как у женщин — 12,2 тысячи рублей.
Исследование проводилось в январе 2025 года.
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