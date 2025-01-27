Опрос показал, сколько россияне тратят на путешествия

Замыкают тройку лидеров траты на проживание в отелях и гостиницах. Согласно данным банка, в 2024 году доля этих расходов составила 19% от общей суммы трат в трех основных категориях. При этом, средний чек за оплату проживания снизился с 15,4 тысячи рублей в 2023 году до 9,4 тысячи рублей в 2024 году.