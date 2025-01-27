Один вид недвижимости подорожал в России на 20%

Как сообщили аналитики компании, по итогам октября — ноября 2024 года медианная стоимость квадратного метра элитной недвижимости составила 2,69 млн рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года стоимость поднялась на 19,6%.
Среди факторов, влияющих на подорожания элитной недвижимости в 2024 году, директор по оценке компании Святослав Куланин назвал высокий спрос, рост курса валют, а также вывод новых девелоперских проектов.
В первой половине января управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов спрогнозировал, что в начале 2025 года возможна стагнация цен на квартиры, а в перспективе пяти — семи месяцев их умеренное подорожание на 4−5%.
По его словам, динамика цен на рынке жилой недвижимости зависит от доступности жилищного кредитования. Сырцов предположил, что в 2025 году произойдет смягчение монетарной политики Центробанка.